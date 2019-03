MILAN NEWS – Gonzalo Higuaín rompe finalmente il silenzio. Dal Craven Cottage, stadio del Fulham dove il Chelsea ha vinto 2-1 con goal d’apertura del Pipita, l’argentino è tornato sul Milan e sul sorprendente addio dopo soli 6 mesi dall’approdo.

“Sorpreso dal Milan al terzo posto? No, per niente. Lì ho lasciato amici, un grande mister, ho stima per loro e sono contento per come stiano andando le cose. Cosa è successo? Sono cose che nel calcio capitano, non è andata alla grande e ho dovuto prendere una decisione. Sta andando bene a entrambi, quindi va bene così. Nostalgia dell’Italia? No, non ne ho: Londra è una città meravigliosa”, queste le parole del centravanti sudamericano. Sulla stessa lunghezza d’onda di Elliott Management Corporation. Perché il pensiero di Higuaín, riferisce Tuttosport oggi in edicola, è anche il pensiero del Milan. Nessun sentimento di rivalsa nei confronti del giocatore, malgrado fosse il più grande investimento della nuova era, né alcun tipo di accusa. In casa rossonera, semplicemente, si pensa che fosse giusto dividere le strade visto che nessuno era soddisfatto: né l’ex Juventus di essere andato al Milan, né la società del suo rendimento sicuramente inferiore rispetto al sacrificio economico. Da lì l’ascesa di Krzysztof Piatek e l’ultima grande avventura della carriera per Higuaín. Tutti felici e contenti, alla fine. E quindi va davvero bene così.

Redazione MilanLive.it

