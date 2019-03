MILAN NEWS – Gennaro Gattuso e il passo in avanti verso Riccardo Montolivo: inaspettato, sorprendente anche nei tempi, ma pur sempre un chiarissimo segnale di disgelo nei confronti dell’ex capitano del Milan.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo la freddezza con cui si è sempre espresso in merito all’argomento, il tecnico invece si è sciolto alla fine di Milan-Sassuolo: “Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori che mi seguono. Li ringrazio, a partire da Montolivo che non ha mai giocato eppure mi porta rispetto”. Così per la prima volta al terzo posto, Rino mette il centrocampista rossonero in cima alla lista dei ringraziamenti. Difficile che si passi dalle parole ai fatti, anche perché il tempo stringe e si entra nella fase decisiva, ma è pur sempre un buon segnale.

A Milanello, al di là dei zero minuti in stagione, continua ad essere coinvolto negli allenamenti piuttosto che essere impiegato contro la Primavera come accadeva precedentemente. Il motivo è duplice: da una parte per ringraziare davvero la professionalità di un atleta puntualmente ai margini, ma dall’altra anche alleggerire l’aria in favore del gruppo e gestire lo stress di questo rush finale. Intanto c’era proprio lui in campo l’ultima volta in cui il Diavolo si accomodava sul gradino più basso del podio: stagione 2012-13 addirittura, e allora era un titolare inamovibile. Le cose sono cambiate, la clessidra scorre, e in estate le parti si saluteranno definitivamente.

Redazione MilanLive.it

