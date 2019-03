MILAN NEWS – Non solo zona Champions League; il Milan dell’ultimo mese viaggia addirittura a ritmo Scudetto, come confermano i numeri recenti.

La squadra di Gennaro Gattuso infatti, come riportato anche dal profilo Twitter della Lega Serie A, ha collezionato 13 punti in campionato, gli stessi ottenuti dalla capolista Juventus nello stesso periodo, ovvero nelle ultime cinque gare disputate. Frutto di quattro successi ed un pareggio, un andamento eccellente che non può non far felice il pubblico di San Siro.

Il Milan dal 3 febbraio in poi ha ottenuto un pareggio contro la Roma all’Olimpico e poi ben quattro vittorie consecutive, superando nell’ordine Cagliari, Atalanta, Empoli e Sassuolo. Uno score straordinario che ha portato la formazione di Gattuso al terzo posto in classifica, superando i rivali dell’Inter e attestandosi a +4 dalla Roma, prima inseguitrice nella lotta alla zona Champions.

Un andamento identico a quello della Juventus campione d’Italia di Massimiliano Allegri. La tanto decantata squadra bianconera ha infatti pareggiato con il Parma 3-3 in casa prima di imbeccare la serie positiva battendo Sassuolo, Frosinone, Bologna e ieri sera il Napoli nel big match che ha in qualche modo chiuso la corsa al titolo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

