MILAN NEWS – Il Milan vince ma non convince, perché la stanchezza ora si fa sentire. E i due giorni di riposo concessi da Gennaro Gattuso alla squadra, riferisce Tuttosport, è il segnale chiarissimo che anche il tecnico se ne sia accorto.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Del resto sono stati meno due mesi ad altissima intensità. La finale di Supercoppa, la cavalcata in Coppa Italia e la rimonta in campionato con match bollenti con Roma, Lazio e Inter. La squadra è scarica fisicamente e mentalmente, ed è per questo – rivela il quotidiano – che in casa Milan ora si sta riflettendo sul turnover in vista del Chievo. Lucas Biglia, per esempio, darà certamente un turno di riposo a un Tiémoué Bakayoko apparso insufficiente nel match contro il Sassuolo. Così come Andrea Conti potrebbe far staffetta con Davide Calabria, mentre sarà invece obbligatorio il cambio per Ricardo Rodriguez, squalificato, con Diego Laxalt al suo posto. Un ultimo, momentaneo, sacrificio in vista di un derby fondamentale in chiave europea. Poi ci sarà la sosta per le nazionali. E lì, in due settimane, ci sarà tutto il tempo per riordinare idee ed energie.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it