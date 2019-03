MILAN NEWS – Il Milan vince ma non convince del tutto. Il podio è conquistato, la difesa è blindata, ma c’è ancora un qualcosa che non va ed è l’attacco. Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, di questo passo, ossia senza ritrovare l’ispirazione di un tempo, sarà dura difendere il terzo posto.

Serve uno sprint in attacco oltre all’impegno e ai goal di Krzysztof Piatek. Anche lo stesso Gennaro Gattuso lo ha riconosciuto: “Continuando a giocare così non riusciremo a vincere tante partite, non vorrei che l’attenzione sulla fase difensiva ci abbia portato a tralasciare qualcosa in avanti”. Sono appunto lontano i giorni in cui il Diavolo, nei primi 10 turni di Serie A, viaggiava come il terzo attacco del campionato superato solo da Juve e Napoli. Quella squadra divertiva e la coda di estimatori per il gioco espresso aumentava partita dopo partita, però poi la difesa era continuamente bucata: praticamente l’opposto al Milan di oggi.

Il problema dell’appannamento – assicura la rosea – non è di natura tecnica, anche perché nell’ossatura non mancano certo elementi portati al palleggio e alle giocate di fantasia. Il punto semmai sta nel momento di sofferenza di Suso e Hakan Calhanoglu: mentre dal numero 10 rossonero erano giunti sprazzi di ripresa, l’infiammazione al pube non dà tregua allo spagnolo dallo scorso dicembre e ne ha inevitabilmente condizionato il rendimento. Il gol al fantasista di Cadice manca dal metà gennaio, l’assist addirittura da novembre. Ed è sempre per questo motivo che Piatek anche ha rallentato il suo score: bisogna riaccendere la luce, quanto prima. La prossima sfida di Rino è già tracciata: una squadra più bella e che torni a volare sulle ali.

Redazione MilanLive.it

