NEWS MILAN – Il Consiglio di Amministrazione rossonero ha aperto all’ingresso di nuovi piccoli soci nell’azionariato del club. La notizia è stata rivelata dal giornalista Carlo Festa de Il Sole 24 Ore sul suo blog The Insider.

Il CdA presieduto dal presidente Paolo Scaroni ha espresso gradimento verso questa soluzione. I soci di minoranza vip del Milan sono riuniti in un gruppo promosso dall’avvocato Giuseppe La Scala e da altri esponenti del mondo finanziario come Auro Palomba, Roberto Italia e Maurizio Tamagnini.

Festa spiega che si tratta comunque di un’operazione simbolica, visto che sono stati rilevati i diritti inoptati dell’aumento di capitale. Si tratta di una percentuale minima di azioni che non va a scalfire minimamente il controllo del fondo americano Elliott Management Corporation. Tuttavia, avvicina i piccoli azionisti tifosi al Milan rendendone più forte la relazione.

Anche in casa Inter c’è un gruppo di tifosi vip che vorrebbe entrare nella compagine azionaria del club. Ma in questo caso non sarebbe qualcosa di meramente simbolico. Infatti Carlo Cottarelli e altri interisti vip avrebbero addirittura in mente di proporre un aumento di capitale fino a 25 milioni di euro per entrare come soci di minoranza della famiglia Zhang tramite il veicolo Interspac. Tuttavia, non sembrano esserci le condizioni per realizzare questo progetto. L’attuale azionista di maggioranza, il gruppo Suning, non sembra interessato. Anche perché recentemente è già entrato nel club il fondo Lion Rock Capital prendendo il posto di Erick Thohir come socio di minoranza.

