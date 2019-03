NEWS MILAN – Il Milan pone una diga enorme rispetto alle ondate di inizio stagione. Perché quelle 10 giornate consecutive con almeno un goal subito, e un’inevitabile psicosi conseguenziale, sono ormai solo un triste e lontanissimo ricordo.

9 dicembre 2018, l’inizio della giusta direzione. Non propriamente quella esatta in realtà, poiché finì soltanto 0-0 contro il Torino, ma quanto meno si iniziò a chiudere una porta continuamente bucata. Da allora la muraglia è stata però elevata a dovere: in 12 giornate di Serie A, sono stati infatti appena 4 i goal incassati dai rossoneri. Considerando tutte le competizioni, quindi l’ottima Coppa Italia e la nota stonata di Gedda, la squadra di Gennaro Gattuso a oggi ha subito solo 5 reti in 16 gare ufficiali: un rendimento oggettivamente mostruoso, come sottolinea doverosamente l’edizione odierna di Tuttosport.

Un exploit strepitoso, frutto dell’esaltazione dei singoli ma soprattutto dell’enorme lavoro del tecnico, che porta il Milan sulla vetta d’Europa. Soffermandosi infatti solo ai campionati e delimitatamente alle ultime 10 partite, la compagine milanista vanta la miglior difesa d’Europa analizzando i primi dieci paesi del ranking Uefa. I 4 gol subìto da Gianluigi Donnarumma e compagni sono infatti un primato assoluto che solo lo Shakhtar eguaglia. Allargando però la forbice a dodici partite, ecco che la squadra di Donetsk sale a 5. In tutti gli altri campionati top, invece, nessuno ha saputo fare bene come il Milan: l’Atlético Madrid è a 5 nella Liga spagnola, così come il Manchester City in Premier League e il Paris Saint Germain in Ligue 1, mentre in Germania il Lipsia è la migliore squadra a quota 7. A 5 c’è anche il Porto in terra lusitana, mentre il Rubin Kazan in Russia è a 6 e Mouscron in Belgio è a 8.

Se allarghiamo i campionati a venticinque – aggiunge il giornale – solo in tre hanno fatto come o meglio degli uomini di Elliott Management Corporation: la Dinamo Zagabria in Croazia a 4, il Lechia Varsavia in Polonia con 5 palloni raccolti sul fondo della rete mentre addirittura a 2 c’è il Partizan Belgrado che in Serbia la fa da padrone assoluta rispetto ai 9 palloni totali dell’intero campionato.

