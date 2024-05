Pioli stravolge il Milan: fuori 4 big contro il Cagliari!

Pioli cambia tutto: fuori quattro big contro il Cagliari. La probabile formazione che scenderà in campo domani

La stagione non è finita e il Milan vuole concluderla mantenendo il secondo posto nella classifica della Serie A. Ha 5 punti più della Juventus a tre giornate dalla fine, quindi il traguardo è vicino. Sarebbe importante riuscire a vincere domani sera contro il Cagliari, in modo tale da mettersi abbastanza al sicuro.

I rossoneri sono senza vittorie dal 6 aprile, quando a San Siro sconfissero il Lecce. Poi tra campionato ed Europa League non sono stati più in grado di prevalere sugli avversari. Particolarmente deludente il pareggio della scorsa giornata contro il Genoa, che all’87’ ha raggiunto il 3-3 grazie un autogol di Malick Thiaw. Una delusione dalla quale in teoria dovrebbe scaturire una reazione, vedremo se sarà così.

Le scelte di Pioli per Milan-Genoa

Stefano Pioli deve rinunciare a Mike Maignan, Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek. In porta ci sarà ancora Marco Sportiello, mentre a destra dovremmo rivedere Davide Calabria (al rientro dopo due giornate di squalifica). Al centro Matteo Gabbia dovrebbe affiancare Malick Thiaw, e qui arriviamo alla grande esclusione: Fikayo Tomori. Ma in difesa non sarà il solo grande assente: fuori anche Theo Hernandez, con Florenzi a sinistra e Kalulu a destra.

Gianluca Di Marzio spiega che probabilmente il Milan giocherà con il modulo 4-3-3 e che a centrocampo dovrebbero esserci Yunus Musah, Tijjani Reijnders e Bennacer. Nel reparto offensivo altra importante scelta: Christian Pulisic, Olivier Giroud e Chukwueze, quindi out Rafael Leao e ancora Noah Okafor potrebbe partire dalla panchina, nonostante il suo ottimo stato di forma. Tutte le quattro esclusioni sarebbero di natura tecnica e non fisica.

Il Cagliari di Claudio Ranieri scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. La retroguardia sarà composta dal quartetto Zappa-Mina-Dossena-Obert, mentre a centrocampo agiranno Sulemana e Deiola. Nel tridente offensivo sicuro l’impiego di Nahitan Nandez a destra e di Zito Luvumbo a sinistra. Il trequartista dovrebbe essere Gaetano Oristanio, vista la squalifica di Gianluca Gaetano (è squalificato anche il terzino sinistro Augello). In attacco ballottaggio Shomurodov-Lapadula.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Rejinders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Cagliari (4-2-2-1): Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Obert; Sulemana, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov (Lapadula).