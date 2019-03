NEWS MILAN – Continua la rivoluzione in casa Milan targata Elliott Management Corportation. Così dopo gli autorevoli ingressi in società e i roboanti colpi per il campo, ora tocca alla questione stadio ritenuta da sempre fondamentale ma rinviata già troppe volte.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, i due club di Milano si stanno orientando con sempre maggiore determinazione nel costruire un nuovo stadio: piuttosto che ammodernare l’attuale, le società sarebbero propense per un investimento per realizzarne direttamente una nuova super struttura ma sempre nel quartiere di San Siro. La collocazione soddisferebbe le richieste del sindaco Beppe Sala, anche se il primo cittadino preferirebbe un restyling della storica struttura che attira turisti da tutto il mondo e che vivrebbe così un altro capitolo di storia. Ma non si opporrebbe nel caso, mentre a Palazzo Marino ora attendono un progetto dettagliato per il nuovo stadio. Anche perché la settimana in Comune è stato fatto un passo avanti significativo con il via libera, contenuto nel nuovo Piano di governo del territorio, della possibilità di realizzare un centro commerciale nell’area del trotto: un requisito indispensabile per rendere profittevole uno stadio di proprietà di club calcistici.

Entro l’estate inizierà una nuova fase di discussione intorno al PGT, quindi bisognerebbe consegnare il piano strutturale entro tre mesi. Dopo la lunga fase di stallo dettata soprattutto dai cambi societari rossoneri e da un’instabilità che non permetteva piani adeguati, ora c’è un primo scossone. E la situazione – rivela il quotidiano – è diventata più lineare con l’arrivo dell’Ad Ivan Gazidis alla guida del club. E’ stato infatti il dirigente sudafricano ad accelerare verso la costruzione di un nuovo stadio con i nerazzurri d’accordo: si andrebbe quindi verso la demolizione del Meazza, ma a poche decine di metri sorgerebbe la nuova Scala del calcio milanese.

Redazione MilanLive.it

