CALCIOMERCATO MILAN – A gennaio dal Brasile è arrivato Lucas Paquetà, ma l’ex Flamengo potrebbe non essere l’unico colpo brasiliano di Leonardo in questo 2019. Infatti, in estate dal Paese sudamericano potrebbe sbarcare almeno un altro rinforzo a Milanello.

Il Brasileirao inizia ad aprile e gli osservatori del Milan non mancheranno. Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonera ha già messo nel mirino alcuni profili interessanti. Tuttosport fa i nomi di altri talenti che piacciono: Everton Sousa Soares, Rodrigo Dourado, Helinho, Luan Santos e Reinier.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, i “nuovi Paquetà” nel mirino di Leonardo

Everton Sousa Soares – Esterno offensivo che a breve compirà 23 anni, predilige agire a sinistra, ma sa anche giocare a destra ed eventualmente da seconda punta. Milita nel Gremio de Porto Alegre. 132 presenze e 31 gol per lui, stando ai dati di Transfermarkt. Alto 1.74 m, è molto veloce e abile nel dribbling. E’ un talento che sembra pronto ad esplodere, in Europa è già seguito da società importanti. Oltre al Milan ci sono pure Manchester City e altre della Premier League. Valutazione del cartellino sui 40 milioni di euro, anche se nel contratto (scadenza 2022) c’è una clausola da 80.

Rodrigo Dourado – E’ un centrocampista classe 1994 e milita nell’Internacional de Porto Alegre, squadra dalla quale il Milan prese Alexandre Pato nel 2007. Il suo contratto scade nel giugno 2020 e ciò lo rende appetibile in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Preferisce essere schierato come vertice basso del centrocampo, abbina qualità e quantità. Valutato circa 15 milioni.

Helinho – 18enne centrocampista e anche esterno offensivo in forza al San Paolo, è un giovane talento emergente del calcio brasiliano. Contratto in scadenza nel 2023. Alto 1.75 m, è dotato di rapidità nelle gambe ed abilità nel dribbling. Possiede anche un buon tiro col suo piede sinistro, gli piace accentrarsi dalla fascia per cercare la conclusione verso la porta. Ha una buona visione di gioco e ciò gli permette anche di giocare più centralmente. Fisicamente avrebbe bisogno di irrobustirsi un po’ per poter sbarcare in Europa. La personalità non gli manca, così come lo spirito di sacrificio nel rientrare ad aiutare in fase offensivo.

Luan Santos – Centrocampista classe 1999, anche lui milita nel San Paolo, club amico di Leonardo. Sotto contratto con la società brasiliana fino al 2022. Alto 1.75 m, perdilige giocare davanti alla difesa. E’ entrato nel giro del Brasile Under 20 e questo può essere l’anno del salto di qualità per lui.

Reinier – Trequartista di 17 anni che indossa la maglia del Flamengo, club dal quale il Milan ha preso Paquetà. Già nel giro delle nazionali giovanili verdeoro. Ha una clausola da ben 70 milioni di euro nel suo contratto (scadenza 2020). Le big europee lo seguono con grande interesse. Gli piace svariare sul fronte offensivo ed è molto propenso a servire assist ai compagni. Ha ottima tecnica e un tiro potente.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it