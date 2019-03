CALCIOMERCATO MILAN – Non si esaurisce certo alla sessione di gennaio la caccia del Milan ai giovani talenti internazionali, visto che il progetto del club verte proprio sulla ricerca di baby campioni da lanciare ad alti livelli.

In inverno il Milan, soprattutto grazie al lavoro di Geoffrey Moncada come nuovo capo dell’area scouting, ha già messo sotto contratto 2-3 giovanissimi calciatori di cui si parla un gran bene, in particolare il difensore portoghese Tiago Djalò e l’esterno francese Leroy Abanda, entrambi classe 2000 aggregati presto alla Primavera di mister Giunti.

Calciomercato Milan, i rossoneri sulle tracce del giovanissimo Cherki

Ma Moncada, almeno secondo le indiscrezioni rilanciate dal quotidiano francese L’Equipe, sarebbe sulle tracce anche di un altro calciatore, ancor più giovane e promettente, pronto al salto di qualità. Si tratta del fantasista francese Mathis Rayan Cherki. Il talento in questione è addirittura un classe 2003, nato nell’anno della penultima Champions League vinta dal Milan. Sedici anni da compiere ad agosto prossimo ma già grande carattere e classe mostrata nel settore giovanile dell’Olympique Lione, dove sta crescendo in grande spolvero.

Cherki ama giocare come fantasista dietro le punte, è dotato di ottima fisicità e di qualità tecniche che già hanno fatto parlare di lui. E’ titolarissimo nel Lione Under-19 e si è fatto notare per un gol realizzato al Manchester City in Youth League (la Champions dei vivai internazionali) diventando così il calciatore più giovane ad andare a segno in questa competizione.

Sulle tracce di Cherki oltre al Milan di Leonardo e Moncada ci sarebbe anche il Chelsea, stregato dalle potenzialità di questo centrocampista ancora quindicenne. Dall’altra parte il vulcanico presidente dell’OL Jean-Michel Aulas sembra pronto a fare follire per blindare il classe 2003, che lui stesso considera un talento purissimo adatto già l’anno prossimo ad esordire con i big.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

