MILAN NEWS – Il progetto dei giovani in casa Milan dà i suoi frutti. Il club rossonero da sempre è tra le squadre che amano maggiormente lanciare talenti in erba sia acquistati da altri club sia provenienti dal proprio vivaio.

Non a caso una statistica riportata oggi da Sky Sport fa notare come il Milan sia la squadra con l’età-media più bassa tra le prime sei in classifica nel campionato di Serie A. I rossoneri di Gennaro Gattuso infatti vantano una media di 26,5 anni, molto positiva per un club che punta ad un progetto lungo e futuribile e che sta cercando di rilanciarsi dopo anni di anonimato e delusioni.

Il Milan distanzia al primo posto di questa speciale classifica il Napoli, con media da 27,1 anni, e la Roma che invece è al terzo posto con 27,4. A testimonianza della volontà di puntare sui giovani c’è anche il dato sull’età media rossonera nella formazione titolare schierata di recente da Gattuso: in diverse partite giocate nel 2019 il Milan ha messo in campo solo calciatori nati dopo il 1990, dunque tutti elementi sotto la soglia dei 29 anni. Il tutto agevolato dalla cessione del 32enne Gonzalo Higuain e dagli infortuni del 29enne Giacomo Bonaventura e del quasi 33enne Lucas Biglia, che hanno aperto le porte alla titolarità di calciatori di maggior prospettiva come Piatek, Paquetà o Bakayoko.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

