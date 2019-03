NEWS MILAN – Crescita e rivalutazione. Sono probabilmente queste le parole chiave di un super Diavolo che, con grande umiltà e lavoro, ha risalito la china partendo da quell’umiliante Benevento-Milan arrivando al terzo posto di oggi.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, parallelamente all’exploit generale, è aumentato anche il valore dell’intera rosa rossonera. Gianluigi Donnarumma per esempio, emblema del rilancio milanista riaffacciatosi ai suoi veri livelli, è passato dalla precedente e modesta valutazione di 30 milioni a una nuova base d 60. Stessa quota raggiunta anche dal capitano Alessio Romagnoli, ormai certezza assoluta della retroguardia cresciuto esponenzialmente in leadership e non solo. Passo in avanti anche per Davide Calabria, che come Mateo Musacchio, ha oramai raggiunto un valore di 20 milioni di euro. E lo stesso dicasi per Ricardo Rodriguez, rinfrancato dopo l’infortunio e punto fermo per il tecnico.

In mediana Lucas Paquetá ha già alzato l’asticella dopo i primi mesi italiani: acquistato a 35 milioni da Elliott Management Corporation, ora già ne vale 50. Vola invece a 35 Frank Kessié, e si aggira tra i 15 e i 20 un Hakan Calhanoglu parzialmente ripresosi. In attacco si registra l’impennata assoluta di Krzysztof Piatek, che oggi vale almeno 60 milioni di euro. Per Patrick Cutrone, al momento sconsolato in panchina, si parte da una base di 25 milioni destinata però a salire. Ora manca solo la ciliegina sulla torta: i milioni e il prestigio della Champions League.

Redazione MilanLive.it

