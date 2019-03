Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi mercoledì 6 marzo 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo mercoledì 6 marzo 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi mercoledì 6 marzo 2019.

Stasera in tv su Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Oporto ( POR ) . Calcio. UEFA Champions League Porto – Roma Ottavi di Finale – Ritorno

23:00 – Magazine Champions League 2018 / 2019

23:43 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

01:20 – TG1 NOTTE

Stasera in tv su Rai 2

19:40 – N.C.I.S. Requiem

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La Porta Rossa

23:35 – Mine vaganti

01:20 – Un ragazzo d’oro

Stasera in tv su Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Stasera in tv su Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – MAMMA O PAPA’? – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – MAMMA O PAPA’? – 2 PARTE – 1aTV

23:32 – TG5 – NOTTE

00:00 – METEO.IT

00:02 – LA VITA FACILE

Stasera in tv su Italia 1

19:18 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – L’AGENTE COINVOLTO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SEPOLTO VIVO – I PARTE

21:28 – SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN – 1 PARTE

22:53 – TGCOM

22:56 – METEO.IT

22:59 – SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN – 2 PARTE

00:25 – LUCIFER – LA MIA SCIMMIETTA – 1aTV

Stasera in tv su Rete 4

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – TEMPESTA 47 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA – 2 PARTE

00:02 – UNDER SUSPICION

Stasera in tv su La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Nomad – The warrior

23:15 – Mongol – 1 Tempo

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – Mongol – 2 Tempo

Stasera in tv su Tv8

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Amici, amanti e…

23:30 – Italia’s Got Talent

01:45 – Quel nano infame

Stasera in tv su Nove

19:30 – Pizza Hero – La sfida dei forni – Recco

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Jumanji

23:30 – Nudi e crudi

00:15 – Nudi e crudi

00:50 – Airport Security Spagna

