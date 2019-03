CALCIOMERCATO MILAN – In caso di qualificazione alla prossima Champions League, sicuramente il club rossonero dovrebbe fare una campagna acquisti abbastanza importante. Nessuna rivoluzione, ma almeno due o tre pedine di alto livello per compiere un salto di qualità.

Al Milan manca qualcosa a centrocampo, dove l’assenza di Giacomo Bonaventura e la mancanza di un’alternativa a Franck Kessié pesano, nonostante la squadra sia terza in campionato. E anche per quanto riguarda gli esterni offensivi, va detto che la produzione di assist e gol non è sufficiente. Serve qualcosa in più e nella prossima finestra estiva del calciomercato la società interverrà.

Calciomercato Milan, non solo Chiesa: piace anche Pepé

La campagna acquisti del Milan dipenderà ovviamente dal budget a disposizione e, come detto in precedenza, la qualificazione in Champions League è fondamentale anche in chiave mercato. Oggi si è parlato molto dell’interessamento per Federico Chiesa della Fiorentina, un talento italiano che sta facendo molto bene in Serie A. La sua valutazione è già altissima, pare superi addirittura gli 80 milioni di euro. La concorrenza è tanta e assicurarsi il 21enne figlio d’arte è difficilissimo.

Secondo Tuttosport, un altro esterno offensivo che piace al Milan è Nicolas Pepé. Il 23enne franco-ivoriano milita nel Lille e in questa stagione sta esplodendo: 16 gol e 10 assist in 27 partite di Ligue 1. E’ il trascinatore della squadra guidata da Christophe Galtier, sorprendentemente seconda in classifica dietro al dominante PSG. E’ un mancino che gioca come esterno destro, la posizione che nella formazione rossonera è occupata da un Jesus Suso tutt’altro che convincente in questi mesi.

Ma arrivare a Pepé è tutt’altro che semplice. Gerard Lopez, presidente del Lille, a Canal Plus ha già fatto intendere che servirà un’offerta molto alta per comprare il giocatore: «Lui merita di confrontarsi ai più alti livelli e abbiamo ricevute diverse proposte. Dalla Cina hanno messo sul piatto 80 milioni di euro, ma il ragazzo ha preferito rifiutare. Mentre noi abbiamo respinto dall’Inghilterra offerte da 50 milioni».

Considerando il rendimento dell’ex Angers e la possibile qualificazione in Champions League della sua attuale squadra, è possibile che il prezzo possa aggirarsi sui 60 milioni. Non pochi. Da ricordare che il Lille è un club che ha un legame con Elliott, proprietario del Milan. Infatti, il fondo americano aveva aiutato tramite un prestito obbligazionario la società francese in un momento di difficoltà finanziaria. Un debito poi azzerato per acquisire quote della holding di proprietà del presidente Gerard Lopez.

