CALCIOMERCATO MILAN – Federico Chiesa sarà sicuramente tra i giocatori più cercati dai top club nella prossima estate. La Fiorentina ne è consapevole ed è pronta a trattare, certa di mettere a bilancio una plusvalenza enorme.

Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano Tuttosport, anche il Milan si è iscritto alla corsa per l’esterno offensivo 21enne. La società ritiene importante avere uno zoccolo duro italiano nella propria squadra e vorrebbe arricchire quello attuale. La qualificazione alla prossima Champions League permetterebbe di fare degli investimenti. E il gioiello della compagine guidata da Stefano Pioli sarebbe tra gli obiettivi.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, assalto a Chiesa della Fiorentina?

Assicurarsi Chiesa sarà tutt’altro che una passeggiata. Infatti, la Fiorentina è intenzionata a sparare altissimo sul prezzo: Tuttosport scrive che la valutazione è tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Per ingaggiare il figlio d’arte serve investire una cifra enorme. Bisognerà vedere se Elliott deciderà di dare il via libera per portarlo al Milan.

In Serie A anche Juventus, Inter, Napoli e Roma si sono interessate a Chiesa. Ma attenzione soprattutto alle società estere. Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e pure Real Madrid hanno messo gli occhi su di lui. La Fiorentina spera che si scateni un’asta, in modo tale che il prezzo salga il più possibile.

Al Milan uno come Chiesa farebbe sicuramente comodo. Il 21enne nato a Genova è un esterno offensivo che aiuterebbe a compiere un salto di qualità sulle fasce della squadra di Gennaro Gattuso. Veloce, abile nel dribbling e anche dotato di un discreto fiuto del gol. 11 gol e 8 assist in 29 partite giocate in questa stagione tra campionato e Coppa Italia. Federico andrebbe certamente a migliorare il reparto d’attacco rossonero. Vedremo se in estate partirà un assalto deciso da parte della dirigenza oppure se l’attenzione verrà dirottata su profili meno costosi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it