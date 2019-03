La UEFA tramite un comunicato ufficiale ha annunciato che la Investigatory Chamber ha avviato un’indagine riguardante il Manchester City. Il motivo? Presunte violazioni del Fair Play Finanziario.

La Camera Investigativa dell’UEFA vuole vederci chiaro su alcune sponsorizzazioni del club inglese. Da mesi sui media si parla di presunti contratti fittizi per aggirare le norme del Financial Fair Play e far risultare il bilancio in regola. Football Leaks aveva rivelato che i 68 milioni di sterline previsti dall’accordo sottoscritto con Etihad Airlines sarebbero stati versati in larga parte dalla stessa proprietà del Manchester City, l’Abu Dhabi United Group.

Sul sito ufficiale della UEFA non vengono forniti dettagli specifici. Tuttavia, si fa riferimento generico proprio alle violazioni del FFP circolate nei media. Non verranno fatti commenti nel corso delle indagini, solamente alla fine sapremo l’esito del lavoro della Camera Investigativa. Ma c’era già qualcuno che giàpaventava una possibile esclusione dalla prossima Champions League. Presto per sbilanciarsi, non rimane che attendere.

UEFA Club Financial Control Body opens investigation into Manchester City FC for alleged Financial Fair Play violations. Read more 👇https://t.co/ZOI4ALEvbP — UEFA (@UEFA) 7 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

