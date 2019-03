MILAN NEWS – Il suo rientro alla lunga potrebbe diventare una vera e propria arma in più per il Milan, squadra alla caccia di rivalse e ritorni a grandi livelli.

Il terzino destro Andrea Conti è ormai abile ed arruolabile da un paio di mesi, da quando il Milan è tornato in campo dopo la sosta invernale per ricominciare la sua corsa alla zona Champions League e alla finale di Coppa Italia. Già tre assist vincenti all’attivo per lo sfortunato terzino, che si è lasciato alle spalle due gravi infortuni al ginocchio.

Intervistato oggi pomeriggio a Milanello dalla redazione di Sky Sport, Conti ha parlato proprio degli obiettivi che la sua squadra si sta prefiggendo: “Stiamo vivendo un momento positivo, la nostra gente lo sa e infatti sabato erano 60 mila ad incitarci a San Siro. L’obiettivo è mantenere il 3° posto e la zona Champions, per farlo dobbiamo giocare contro il Chievo come fosse una finale. Non possiamo tradire l’entusiasmo della gente”.

Conti si è poi espresso sul suo attuale rendimento stagionale e sull’impiego un po’ discontinuo: “Sono stato fuori a lungo ma ora sto bene. Vorrei giocare di più, ma so che chi gioca al posto mio sta facendo molto bene, i risultati lo confermano. Gattuso? Sa come gestirmi, lui ha passato in carriera un infortunio simile al mio e so di avere la sua fiducia”.

Un giudizio anche su Jesus Suso, compagno di squadra nel Milan che è risultato sotto tono di recente: “Sta dimostrando grande generosità, si abbassa molto a darci una mano e dunque rende meno negli ultimi 20 metri. Però il miglioramento della fase difensiva è anche per merito suo”.

Infine un possibile ‘fioretto’ per la conquista della Champions: “Non ci ho pensato, con l’Atalanta ho fatto i capelli biondi dopo l’approdo in Europa League. Per il Milan potrei farmeli rossoneri, perché no?”

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

