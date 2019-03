MILAN NEWS – Passano gli anni, cambiano i ruoli, ma non ci si smette mai di punzecchiare sull’asse Milan-Inter. Così oggi ci ha provato Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, svelando un presunto retroscena in merito a Zlatan Ibrahimovic prima dell’approdo in rossonero del 2010.

Secondo l’ex patron, l’attaccante svedese si sarebbe proposto nuovamente all’Inter prima di accettare il Diavolo: “Quando passò dal Barcellona al Milan, Zlatan mi chiamò. Confessò l’inizio della trattativa e, con un gesto che ho molto apprezzato, mi disse che se avessi avanzato una controfferta avrebbe scelto noi.Una controfferta pure al ribasso, si premurò di sottolineare…”.

Invece alla fine Ibra approdò nella Milano rossonera, dove non solo mostrò uno spiccato attaccamento, ma fu fondamentale anche nella conquista dello scudetto e della Supercoppa italiana del 2011 nella gestione di Massimiliano Allegri. Quest’anno c’è stata la grande occasione del ritorno: Elliott Management Corporation ci ha provato seriamente, ma nulla da fare. Il gigante svedese, pur tentato e lusingato di poter chiudere alla grande la sua carriera, alla fine ha preferito mantenere la parola data ai Los Angeles Galaxy nel caso in cui ci sarebbe stato un super rinnovo contrattuale. E in effetti così è stato…

