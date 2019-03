NEWS MILAN – Dopo due turni di riposo, Krzysztof Piatek scalda i motori in vista del derby. Prima però tappa a Verona, lì dove il centravanti si recherà per la prima volta in questa sua nuova esperienza italiana.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il debutto in quello stadio, ma non contro il Chievo. Perché ai clivensi – sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – il 24enne ha già fatto male a inizio campionato con la maglia del Genoa al Marassi. E i numeri tra il bomber rossonero e l’intero l’attacco veneto sono in realtà impietosi, perché da solo l’ex Grifone ha segnato più di tutti gli attaccanti a disposizione di Domenico Di Carlo. Piatek, infatti, ha segnato cinque gol in più di tutti i giocatori del Chievo messi insieme ed è a meno uno dal peggior attacco della Serie A: 18 gol personali contro i 19 di squadra. E domenica sera ci sarà spazio anche per un piccolo derby polacco al Bentegodi, ossia con Pawel Jaroszynski, terzino e compagno di squadra a Cracovia nella stagione 2016/17, e il collega di reparto Mariusz Stepinski con cui ha condiviso la trafila nelle nazionali giovanili fino all’Europeo U21 proprio in patria. E pensare che in quell’occasione l’attaccante del Diavolo era anche la sua riserva…

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it