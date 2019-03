MILAN NEWS – In campo per l’allungo momentaneo. Perché in vista del derby ormai alle porte, domani sera, seppur solo momentaneamente, il Milan ha la ghiotta occasione di portarsi addirittura a +4 sull’Inter che sarà impegnata il giorno dopo a San Siro contro la SPAL.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe comunque di un bel carico di pressione per la squadra di Luciano Spalletti già sull’orlo di una crisi di nervi e nel pieno del caso legato a Mauro Icardi. Il Diavolo volerà a Verona, lì dove è oramai tutto già scritto: peggior attacco e peggior difesa, quote salvezza ormai improbabili e formazione che ha ormai anche parzialmente mollato. I clivensi – sottolinea il quotidiano – perdono infatti una quantità di palloni molto più consistente di quelli che recuperano: 873 a 640. Inoltre sbagliano più dribbling di quanti ne indovina e sbaglia molti più cross di quanti ne azzecca, ossia 231 a 175. Rispetto alla compagine di Gennaro Gattuso, i veneti creano anche la metà delle occasioni da rete (53 contro 96) e subisce gol con una frequenza impressionante: uno ogni 49 minuti giocati. La condizione migliore per Krzysztof Piatek, che inquadra la porta a ogni tentativo e in rossonero segna ogni 65. Perché il bomber polacco ci sarà, pronto a riscaldare i motori dopo due turni di stop e in vista del 17 marzo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it