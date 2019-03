MILAN NEWS – Chievo-Milan di domani sera sarà anche Stefano Sorrentino contro Gianluigi Donnarumma. Vicini ma lontani: nati a circa 30 km di distanza ma divisi da un intervallo temporale notevole. Classe 1979 per il portiere di Cava de’ Tirreni, 1999 invece per l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia.

Il veterano della Serie A, il baby prodigio e un solco profondo 20 anni tra i due. Mentre Sorrentino chiude nel peggiore dei modi con una retrocessione praticamente già definita, Gigio rinasce e ritro la luce nel 2019: con soli 3 gol subiti in 11 gare, è il meno battuto nel 2019 considerando i migliori 5 campionati continentali. Ma non finisce qui, perché c’è un altro numero che dà l’idea del suo stato di grazia: ossia quel 93,8% di tiri parati che non ha eguali tra i pieni alti d’Europa e che ha avvicinato il Diavolo all’obiettivo Champions League. Il portiere clivense, tuttavia, per mentalità e determinazione, venderà cara la pelle nonostante lo scenario apocalittico della sua squadra. E i 5 rigori parati sugli ultimi 7 fischiati contro sono proprio la dimostrazione di una voglia di non arrendersi mai, nonostante tutto. Ma al di là di tutto, domani sera ci sarà una staffetta virtuale tra due epoche: quanto Stefano esordiva in Serie B col Torino, nel 99, mai avrebbe pensato che un giorno avrebbe affrontato un rivale nato proprio in quell’anno.

Redazione MilanLive.it

