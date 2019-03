CALCIOMERCATO MILAN – Una vera bandiera dell’Atletico Madrid e risorsa della Nazionale spagnola nel corso degli anni ’90. Solo i veri appassionati di calcio internazionale si ricorderanno bene di Kiko.

Francisco Miguel Narváez, per l’appunto in arte Kiko, è stato un centravanti che ha militato dal 1993 al 2001 con la maglia bianco-rossa dell’Atletico, diventando un vero e proprio idolo della tifoseria madrilena. Il sito Calciomercato.it lo ha intervistato in particolare per parlare del match Juventus-Atletico di Champions League di mercoledì prossimo, ritorno degli ottavi di finale.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, l’ex attaccante Kiko svela un vecchio retroscena

Kiko però poteva diventare un calciatore importante anche per il calcio italiano, come ha svelato lui stesso oggi all’interno della suddetta intervista. L’attaccante classe ’72, che vanta anche 26 presenze nella Nazionale iberica e la partecipazione ai Mondiali del 1998, ha ammesso di essere stato molto vicino al trasferimento in Serie A.

Due le squadre che lo avevano in pugno, ma non se ne è fatto più nulla nonostante le ottime recensioni: “Lazio e Milan mi hanno cercato e sono stato vicino ad entrambi i club. Effettuai le visite mediche sia con i biancocelesti che con i rossoneri, ma i problemi che soffrivano entrambe le mie caviglie spinsero i club a rinunciare al mio acquisto”. Un’indiscrezione interessante e che molto probabilmente risalgono alla fine degli anni ’90, quando Kiko sembrava poter lasciare l’Atletico Madrid dopo la lunga militanza.

Chissà come sarebbe andata l’esperienza eventuale di Kiko con la maglia rossonera indosso. Guardando ciò che hanno combinato due suoi connazionali al Milan in quegli anni, ovvero José Mari e Javi Moreno, c’è da credere che non sarebbe stato tutto rose e fiori, ma l’ex centravanti aveva grande tecnica e senso del gol, armi che lo avrebbero potuto far esplodere ovunque.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it