MILAN NEWS – Obiettivo +4 momentaneo. E chissà, magari anche definitivo. Perché in vista del derby del prossimo weekend, il Milan scenderà in campo 24 ore prima dell’Inter e potrà mettere ulteriore pressione ai cugini dopo il sorpasso.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alla fine saranno quattro e non tre le novità di formazione per Gennaro Gattuso. Due riguardano la difesa, e in particolare gli esterni: oltre a Diego Laxalt al posto dello squalificato Ricardo Rodriguez, ci sarà infatti anche spazio per Andrea Conti dal primo minuto. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, al centro invece ci saranno regolarmente Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. La grande novità è in mediana: ecco Lucas Biglia dal primo minuto, con Tiémoué Bakayoko in panchina e Frank Kessié e Lucas Paquetá ai soliti posti. In attacco l’unica novità riguarda Samuel Castillejo nella posizione di Hakan Calhanoglu, con Suso sulla destra e l’insaziabile Krzysztof Piatek al centro.

Chievo-Milan, probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaolo, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini, Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

