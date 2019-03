NEWS MILAN – Niente scherzi e nessun calo di tensione: Gennaro Gattuso pretende un super Milan stasera allo stadio Bentegodi, e occhio alla trappola Chievo.

Tutto troppo facile per essere vero. La formazione veneta è sicuramente in ginocchio e ormai spacciata, ma ha comunque dimostrato uno smisurato orgoglio da quando in panchina si è riaccomodato Domenico Di Carlo. Così il tecnico rossonero – sottolinea il Corriere della Sera – è terrorizzato dall’idea che i suoi giocatori pensino più al derby di domenica prossima che alla trasferta di stasera in casa dell’ultima classificata. “Lasciamo stare la partita con l’Inter che si prepara da sola, mettiamoci in testa che con il Chievo abbiamo solo da perdere”, è stato il messaggio lanciato ieri dal mister in conferenza stampa.

Rino non abbassa mai la guardia, nemmeno in un momento del genere. E non si fa distrarre da altro, che sia Mauro Icardi “Penso ai miei problemi e poi, se proprio devo dirla tutta, secondo me quella vicenda ha rafforzato l’Inter”, o una sua posizione finalmente solidificata: “Non ci casco, se perdo un paio di partite sono in bilico anch’io. Magari l’anno prossimo allenerò in Arabia, in Spagna o a casa mia. Faccio il massimo e poi vedremo”. Nella sua testa c’è solo la vittoria di stasera: “A livello mentale è arrivato il momento di compiere il salto di qualità”.

Redazione MilanLive.it

