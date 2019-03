CALCIOMERCATO MILAN – Sarà inevitabile rivoluzione in casa PSG dopo l’ennesimo fallimento in Champions League, e in quest’ondata rientrerà anche Thiago Silva. Per l’ex difensore del Milan, in scadenza nel 2020, sarà infatti addio e potrebbe esserci un sorprendente ritorno in Serie A.

Idea Diavolo ma non solo. Come riferiscono i colleghi di Calciomercato.it, sullo sfondo ci sono anche Juventus e Napoli seriamente interessate. Da una parte la Vecchia Signora punta ad aumentare l’esperienza in rosa in vista del grande sogno europeo, dall’altra la società di Carlo Ancelotti invece continua nel suo percorso di crescita e internazionalizzazione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, suggestione Thiago Silva: ci pensano anche Juventus e Napoli

Priorità però al rossonero, perché la saudade è ancora grande come ribadito dallo stesso Thiago Silva di recente: “Il momento più bello della mia carriera è l’arrivo al Milan. Ero emozionatissimo e contento di sbarcare in una grande squadra, era il mio sogno fin da bambino. Il Milan era il massimo, pieno di campioni. Ero strafelice, al Milan ho vissuto momenti indimenticabili. Seedorf mi consigliò di imparare l’italiano, lo feci e in 6 mesi già lo parlavo bene. Mi è sempre piaciuta la lingua e la cultura italiana. A Milano ho vissuto un’esperienza unica”.

Una tentazione non indifferente, ma tra un fair play finanziario da considerare e un Mattia Caldara da valorizzare, serviranno tutte le valutazioni necessarie. In caso di addio di Mateo Musacchio e Cristian Zapata, e qualora l’impegno economico non fosse rilevante, Elliott Management Corporation potrebbe seriamente valutare. E il sudamericano – sottolinea il portale – rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per far crescere i giovani presenti nella rosa di Gennaro Gattuso e in vista del ritorno nell’Europa che conta. Bisognerà però fare i conti con i numeri: quelli dell’UEFA in primis, ma in fondo anche con quelli dello stesso calciatore che vola dritto verso le 35 primavere.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it