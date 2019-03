MILAN NEWS – Ieri Gennaro Gattuso, un po’ per esigenza e un po’ per scelta tecnica e conservativa, ha provato a mescolare le carte nella sua formazione titolare rossonera.

Il tecnico del Milan ha preservato alcuni titolari in vista del derby della prossima domenica, schierando dal 1′ minuto diverse ‘alternative’ contro il Chievo Verona. Se nel caso di Lucas Biglia la scelta si è rivelata azzeccata, visto che l’argentino ha diretto ottimamente il centrocampo e realizzato anche la rete del vantaggio rossonero, altri avvicendamenti non hanno invece portato i frutti sperati per via della condizione non ancora brillante.

Come scrive oggi anche la Gazzetta dello Sport, Andrea Conti è stata forse la vera delusione del sabato sera milanista. Il terzino classe ’94 è stato lanciato dal 1′ minuto contro il Chievo ma ha denotato ancora dei limiti dal punto di vista difensivo. Sempre abile in fase di spinta, l’ex Atalanta ha sofferto troppo gli inserimenti in attacco dei clivensi, in particolare rendendosi colpevole nell’azione dell’1-1 lasciando Hetemaj libero di colpire a rete indisturbato.

Al contrario chi è invece da considerarsi una garanzia è ancora una volta Davide Calabria: il numero 2 del Milan, partito dalla panchina, è subentrato a Conti nella ripresa donando sicurezza e equilibrio alla fascia destra dei rossoneri. C’è una differenza di fiducia e condizione al momento molto netta tra i due difensori, il che conferma la bontà delle scelte solite di mister Gattuso che continua a preferire Calabria come titolare fisso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it