MILAN NEWS – Complimenti al Milan, che continua a vincere ed a viaggiare a ritmi altissimi (gli stessi della Juve nell’ultimo mese e mezzo). Ma complimenti anche al Chievo Verona che gioca bene e non meriterebbe l’ultimo posto in classifica.

Il duello del Bentegodi l’ha vinto la squadra di Rino Gattuso, abile ad approfittare delle distrazioni avversarie ed a portare a casa i tre punti con le giocate di alcuni singoli. C’è chi ha brillato un po’ di più sfruttando l’occasione, chi invece si è preso una pausa non richiesta dimostrando di essere leggermente in calo di condizione o non ancora pronto a fare il titolare.

Chievo Verona-Milan 1-2, le pagelle del match

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi voti e pagelle ai calciatori di Chievo e Milan che si sono sfidati nella serata di ieri. In casa rossonera c’è un migliore in campo a sorpresa: il redivivo Lucas Biglia sfrutta benissimo la chance e cuce il gioco del Milan a meraviglia, riuscendo anche a finalizzare con un calcio di punizione magistrale. Voto 7 ed un’arma in più da non sottovalutare per Gattuso.

Tra i più positivi ovviamente il solito Krzysztof Piatek, che tocca pochi palloni ma spedisce in rete quello giusto col guizzo del bomber vero. Piace in difesa capitan Romagnoli, sempre sicuro e mai in difficoltà, con un 6.5 in pagella assegnato anche a Castillejo e Calhanoglu, abili a mettere in crisi con i cambi di passo la difesa avversaria.

Tra le noti dolenti troviamo un Andrea Conti ancora non pronto a partire titolare: voto 5 per l’ex atalantino reo di aver lasciato Hetemaj tutto solo nell’azione dell’1-1. Non benissimo neanche Lucas Paquetà, evanescente e privo di squilli degni di nota. E poi c’è Suso (voto 5.5), con timidi segnali di ripresa ma ancora una vota autore di una prova lontana dai suoi standard abituali.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

