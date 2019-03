MILAN NEWS – Vince ma non convince. Il Milan, come accaduto la settimana scorsa contro il Sassuolo, continua a portare a casa i tre punti ma senza prestazioni troppo brillanti.

Ieri sera i rossoneri hanno superato il fanalino di coda Chievo Verona non senza qualche patema d’animo, arrivando anche a subire un gol piuttosto scioccamente, ma senza mai mollare o distogliere lo sguardo dall’obiettivo, ovvero dalla vittoria. Dunque Milan vincente ma senza quella brillantezza dei mesi scorsi che aveva contraddistinto un gioco finalmente arioso e propositivo.

Come riporta oggi il Corriere della Sera, nel day-after del successo del Bentegodi, la settimana prossima il Milan giocherà il derby di ritorno contro l’Inter. Uno scontro diretto doppiamente importante, sia per il primato cittadino che fa sempre gola ai propri tifosi, sia per il terzo posto in classifica. Oggi i rossoneri sono a +4 dai ‘cugini’ nerazzurri (che oggi giocheranno in casa contro la Spal) e sperano di mantenere un buon distacco anche dopo il prossimo turno di campionato.

Ma servirà tutto un altro Milan, più brillante, continuo e meno distratto. Ieri, forse anche per il poco prestigio degli avversari diretti, i rossoneri si sono presi troppe pause all’interno del match, permettendo a Hetemaj di pareggiare e al Chievo di rimanere in partita fino all’ultimo. Distrazioni da non commettere contro l’Inter, che già all’andata ha avuto la meglio del Milan approfittando di una dormita collettiva all’ultimo minuto con la rete vincente di Icardi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

