NEWS MILAN – E’ in dubbio la presenza di Gennaro Gattuso in panchina nel derby di Milano. Una situazione che si è creata in seguito alla sua espulsione nel primo tempo della sfida contro il Chievo Verona.

L’allenatore del Milan ha avuto un battibecco con Riccardo Meggiorini e l’arbitro Luca Pairetto lo ha cacciato. Domani il Giudice Sportivo emetterà il propri verdetto ufficiale. Intanto il Corriere della Sera rivela che il referto non sarebbe duro e che per Rino potrebbe arrivare una semplice diffida, magari accompagnata da una multa. Non risultato insulti di alcun tipo al direttore di gara, fattore che avrebbe certamente avuto un peso diverso.

Il quotidiano nazionale rivela anche un retroscena interessante. Sarebbe stato lo stesso Meggiorini a scagionare Gattuso a fine partita davanti all’arbitro Pairetto, nei pressi dello spogliatoio di quest’ultimo. L’attaccante del Chievo Verona avrebbe detto: «Non è successo nulla, ci siamo chiariti, tutto a posto». Vedremo se sarà stato abbastanza per costringere il Giudice Sportivo a non squalificare il mister rossonero per il derby Milan-Inter.

Nell’ambiente di Milanello c’è abbastanza ottimismo sulla presenza di Rino. Sarebbe un peccato non averlo in panchina in un match così delicato. Le due squadre sono rispettivamente terza e quarta in classifica, i rossoneri sono avanti di un punto e una vittoria consentirebbe loro di fare un buon allungo. Forse decisivo nella corsa Champions League, anche se mancheranno comunque diversi turni alla fine del campionato e in ogni caso non bisognerà rilassarsi.

Redazione MilanLive.it

