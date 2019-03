MILAN NEWS – Anche se ieri è arrivata una vittoria importante contro la Spal, non sarà un’Inter brillante e in grande forma quella che si presenterà al derby di domenica prossima.

La squadra di Luciano Spalletti affronterà il Milan per la prima volta dopo diversi anni con uno svantaggio in classifica rispetto ai cugini, che vantano un +1 grazie al sorpasso effettuato la scorsa settimana. Come detto non è un momento molto positivo per l’Inter che rischia di giocarsi la gara più sentita e delicata della stagione senza alcuni protagonisti importanti.

Sono infatti in serio dubbio sia per la gara di giovedì in coppa contro l’Eintracht Francofort sia per il derby con il Milan il difensore brasiliano Joao Miranda ed il mediano croato Marcelo Brozovic. Il primo si opererà oggi al setto nasale e molto probabilmente dovrà restare 7-10 giorni fuori dai campi per non rischiare possibili traumi al naso. Il centrocampista invece ha subito un risentimento al flessore della coscia nel match di ieri a San Siro: qualche speranza di recupero per Brozovic c’è, ma mister Spalletti è apparso piuttosto pessimista.

Nulla di nuovo invece sul misterioso fronte Mauro Icardi: il capitano dell’Inter continua a non allenarsi con il gruppo, visto che anche oggi è rimasto fuori dalla sessione ad Appiano Gentile. Qualcuno vocifera di un possibile rientro in tempo per il Milan, ma ad oggi appare difficilissimo che Icardi possa riprendere il suo posto in un match così delicato dopo tante settimane di assenza e turbolenze.

