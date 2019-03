NEWS MILAN – Nel corso di Inter-Spal la squadra nerazzurra ha dovuto fare a meno durante il primo tempo di due giocatori: Marcelo Brozovic e Joao Miranda.

Per il difensore brasiliano si parla di una sospetta frattura delle ossa nasali, ha resistito per quasi mezz’ora in campo, poi a fine primo tempo ha lasciato il posto ad Andrea Ranocchia. Situazione più complicata invece per quanto riguarda Brozovic. Il croato si è subito fermato in mezzo al campo, per lui si parla di un risentimento muscolare. In particolare i colleghi di Sky Sport da bordo campo hanno riferito: “Credono che si sia fermato in tempo. Da qui a giovedì, manca poco. Verrà tutto valutato domani. Risentimento ai flessori della coscia destra”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Se per Miranda le alternative in difesa non mancano, soprattutto considerando la coppia Skriniar-De Vrij quella titolare, riguardo a Brozovic l’assenza sarebbe parecchio importanti in quanto uno degli insostituibili di Luciano Spalletti. L’Inter avrà due impegni importanti la prossima settimana: giovedì il ritorno degli ottavi d’Europa League contro l’Eintracht Francoforte (0-0 all’andata), e soprattutto domenica sera il derby contro il Milan. Domani Brozovic si sottoporrà agli esami strumentali, e sapremo meglio se sarà disponibile o meno per le sfide, in particolare quella contro i rossoneri.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it