MILAN NEWS – L’appetito vien mangiando, si sa, e chissà che a questo nuovo Milan non venga voglia di andare anche oltre l’immaginabile. Perché sognare addirittura il secondo posto – sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – a oggi non è poi un’idea così folle.

Sono infatti appena sei le lunghezze che separano il Diavolo dalla squadra dell’indimenticabile Carlo Ancelotti. Un Napoli reduce dall’ennesima frenata in campionato, dove non è andato oltre l’1-1 a fatica al Mapei Stadium conto il Sassuolo. L’umore delle due realtà è contrapposto: pur palesandosi un logorio e rallentamento nella fluidità del gioco, in casa rossonera l’entusiasmo è comunque alle stelle. All’ombra del Vesuvio, invece, è forte l’amarezza per la distanza vertiginosa dal sogno scudetto e la squadra appare demotivata e concentrata solo sull’Europa League che rappresenta a oggi l’unico vero obiettivo.

Sono già cinque, intanto, i punti rosicchiati agli azzurri negli ultimi due turni: il giorno prima del passo falso interno contro la Juventus, la compagine di Gennaro Gattuso si era già imposta di misura contro gli uomini di Roberto De Zerbi. In quest’ultimo weekend, appunto, la formazione milanista ha invece espugnato il Bentegodi avvicinandosi minacciosamente a -5 dai partenopei. Molto lo dirà il derby in arrivo: in caso di successo del Milan, sarà apoteosi. E lì si che il maestro dovrebbe seriamente temere il sorpasso del suo vecchio allievo.

Redazione MilanLive.it

