NEWS MILAN – Per tornare ai vertici del calcio italiano ed internazionale è fondamentale fare risultati sportivi e aumentare i propri ricavi. Il club rossonero per questa stagione si è dato la missione di tornare in Champions League, compiendo così un primo importante passo del proprio progetto.

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il Milan ha l’obiettivo di superare quota 100 milioni di euro di introiti commerciali per nel 2019. Attualmente sono 78 i milioni che la società incassa e c’è la volontà di crescere. Il ritorno in Champions è decisivo sia per questo che in generale per accedere a quei premi UEFA che in un bilancio fanno grande differenza. Partecipare a questa competizione poi attira nuovi sponsor, oltre che convincere più facilmente un giocatore al trasferimento in maglia rossonera.

L’Inter a livello di ricavi commerciali è volata a quota 159 milioni, soprattutto grazie alla partnership che la proprietà Suning ha stretto in Cina. Dopo aver rimontato nella classifica del campionato di Serie A, il Milan vuole farlo anche nell’ambito del fatturato. L’amministratore delegato Ivan Gazidis è al lavoro insieme ai suoi collaboratori per stringere nuovi accordi. Recentemente in dirigenza sono entrate due nuove figure come Stylsvig e Murray, provenienti dalla Premier League e pronti a dare il proprio contributo alla rinascita del club.

Come detto in precedenza, lo sviluppo del progetto Milan richiede la qualificazione in Champions League al termine di questa stagione. E’ un traguardo fondamentale per la società.

Redazione MilanLive.it

