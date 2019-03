NEWS MILAN – Il Milan è al terzo posto in classifica, in attesa del derby di domenica. La squadra è in piena zona Champions League, nonostante la perdita di un elemento fondamentale. Giacomo Bonaventura infatti si è infortunato gravemente a inizio stagione e rientrerà soltanto per il prossimo campionato.

Ospite all’evento JuniorTim Cup ‘Il calcio negli oratori’, il centrocampista rossonero ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. ‘Jack’ ha parlato così del suo approdo al Milan: “Arrivare in una grande squadra come il Milan era il mio sogno da bambino. Ogni volta che scendo in campo è una grande emozione, mi tornano in mente i ricordi del calcio di provincia e mi sento orgoglioso”.

Sul suo momento professionale più bello: “Ce ne sono tanti, dico l’esordio in Serie A. Ero molto nervoso. Poi anche la prima volta con la maglia della Nazionale”. Intanto domenica si gioca un super derby, mai così decisivo e importante negli ultimi anni: “Da piccolo potevo solo sognare una cosa del genere. Da queste cose io capisco di aver fatto strada. L’emozione è ogni volta sempre più grande, ad una cosa come il derby non ci si abitua mai. È sempre più bello”.

Redazione MilanLive.it

