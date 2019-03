La prossima estate si prevede un giro di panchine importante in giro per l’Europa, ovviamente compresa l’Italia. Qualche club sta già correndo ai ripari, basta vedere quanto successo con il Real Madrid e il ritorno di Zinedine Zidane.

Tra i club in Italia che potrebbero cambiare allenatore, con riferimento alle big, c’è la Juventus con Massimiliano Allegri in dubbio a prescindere dalla Champions League; la Roma che ha esonerato Di Francesco scegliendo Claudio Ranieri come traghettatore sino a fine stagione; anche l’Inter ha qualche dubbio su Luciano Spalletti, al di là dei risultati sportivi, più per la gestione dello spogliatoi; anche la Fiorentina potrebbe subire un cambio di panchina nel corso dell’estate. Il club viola dopo l’1-1, peraltro fortunoso, al Franchi contro la Lazio, pare tagliata fuori dalla corsa all’Europa League. Atalanta e Torino corrono, in più vanno considerato le due romane o comunque almeno chi tra romane e milanesi non accederà al terzo e quarto posto.

La Fiorentina è molto lontana dal treno Europa, e la qualificazione appare molto complicata, considerato inoltre che per vincere la Coppa Italia dovranno vincere a Bergamo contro l’Atalanta (all’andata finì 3-3 al Franchi) e ovviamente vincere la finale con la qualificata di Lazio o Milan. A farne le spese, in caso di non-Europa dei viola, sarà Stefano Pioli. Lui stesso domenica sera aveva riferito: “Sono in scadenza di contratto da 9 mesi. So per certo che allenerò fino a 65 anni, ma non so dove”.

Secondo Tuttosport tra i possibili sostituiti ci sarebbe anche un ex Milan, si tratta di Alessandro Nesta. Lo storico difensore rossonero ha cominciato la carriera da allenatore in America con i Miami FC, mentre la prima squadra allenata in Italia è stato il Perugia, dal 2018 ad oggi. Giovanissimo, con poca esperienza, ma che potrebbe fare bene ad una piazza potenzialmente ambiziosa che però ottiene da troppo tempo risultati non idonei.

Gli altri papabili per la panchina della Fiorentina sono tutti allenatori molto esperti per la Serie A: da Eusebio Di Francesco a Roberto De Zerbi, passando per Rolando Maran e Fabio D’Aversa. Addirittura si parla di un sogno Maurizio Sarri, ma difficilmente realizzabile per mille motivi.

