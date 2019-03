MILAN NEWS – Come di consueto il Giudice Sportivo ha pubblicato e ufficializzato quest’oggi le sanzioni disciplinare dopo l’ultima giornata di Serie A.

C’era molta attesa sulla pena inflitta a Gennaro Gattuso: l’allenatore del Milan è stato espulso contro il Chievo Verona per via delle frasi ingiuriose e litigiose nei confronti dell’attaccante avversario Riccardo Meggiorini nel corso del primo tempo. Ma il giudice Gerardo Mastrandrea è apparso clemente nel giudizio e nella sanzione al tecnico rossonero.

Gattuso infatti è stato soltanto multato dopo l’espulsione di sabato scorso; niente squalifica per il tecnico che sarà regolarmente in panchina nel derby di domenica Milan-Inter, con i rossoneri che sembravano persino pronti al ricorso qualora Gattuso fosse stato fermato per il prossimo turno.

Questa la motivazione pubblicata sul sito della Lega Serie A: “Ammenda di 15 mila euro con diffida a Gennaro Gattuso, per aver, al 35° del primo tempo, a giuoco fermo, uscendo dall’area tecnica, rivolto un’espressione intimidatoria ad un calciatore della squadra avversaria”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

