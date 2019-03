MILAN NEWS – Uno dei pericoli per la difesa del Milan in vista del derby della prossima giornata contro l’Inter è rappresentato da Matteo Politano.

Il giovane esterno d’attacco interista, alla sua prima stagione in nerazzurro, si è dimostrato abile anche a risolvere alcune partite da solo grazie alle capacità balistiche eccellenti e alla sua rapidità utile nel mettere in crisi le difese avversarie. L’ex Sassuolo è stato intervistato oggi da Sportmediaset proprio per parlare del derby di domenica.

Politano ha subito evidenziato la volontà del club nerazzurro di vincere il derby contro il Milan: “Ci sono tante partite da giocare, prima quella di coppa di giovedì e poi c’è il derby. Sarebbe importante vincerlo, vogliamo dare una soddisfazione cittadina ai nostri tifosi. La lotta alla Champions è dura, ci siamo noi, il Milan, le romane e l’Atalanta. Pensiamo partita dopo partita, abbiamo le qualità per stare in alto”.

Dubbio Mauro Icardi in vista della stracittadina, con Politano che spera di riaverlo al centro dell’attaccante: “Mauro ci manca, è stato fondamentale per noi per sei mesi. Ora speriamo che il suo rientro arrivi a breve, ha un problema al ginocchio e deciderà lui quando rientrare. Se sarà in tribuna sarà comunque importante, sentiamo il suo supporto ma lo vogliamo in campo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

