NEWS MILAN – Paolo Scaroni è il nuovo consigliere della Lega. Una staffetta a tinte rossonere, perché il presidente del Milan prende il posto proprio dell’ex dirigente Marco Fassone. Il tutto, rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, grazie anche alla preziosa collaborazione del presidente Claudio Lotito.

13 voti a favore contro i 5 per Mauro Baldissoni della Roma. Dopo l’equilibrio del primo scrutinio con 8 voti per Scaroni, 7 per Baldissoni e 4 schede bianche e una nulla, sono stati fondamentali i dieci minuti di pausa tra una votazione e l’altra. Intervallo di tempo in cui il patron della Lazio ha convinto gli indecisi ad appoggiare il numero del Diavolo. Nessuno, poi, ha sollevato obiezioni sulla doppia poltrona occupata dall’Inter, con Alessandro Antonello in Lega e Beppe Marotta consigliere federale.

C’è stato spazio anche per un confronto sul futuro delle coppe europee. Javier Tebas, riferimento della Liga spagnola, guida il fronte per la salvaguardia dei campionati nazionali e si oppone nettamente a una Champions League nel fine settimana: “Una sproporzione delle risorse delle coppe porterebbe a una perdita di valore dei tornei domestici, a vantaggio di pochissimi. Ci opponiamo fermamente all’ipotesi di collocare la Champions nel weekend, basta la finale al sabato”.

