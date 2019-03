NEWS MILAN – Tutti pazzi per Krzysztof Piatek, il nuovo beniamino dei tifosi del Milan dopo la fuga verso Londra di Gonzalo Higuaìn. I rossoneri hanno un nuovo infallibile bomber, che in sole sette partite ha già eguagliato il numero di reti dell’argentino.

A Milano, ovviamente sponda rossonera, è scoppiata una vera e propria mania per il polacco. Lo testimonia anche il coro ideato dalla Curva Sud che sta facendo letteralmente impazzire San Siro. La sua presenza ieri nel centro della città, all’Adidas Store, è stata un’incredibile successo. Si sono presentate all’appuntamento 2500 persone, le quali hanno affollato Corso Vittorio Emanuele II. Tutte lì soltanto per lui, presenta al negozio per motivi di sponsor. Ha firmato tantissimi autografi e ha posato per numerose foto. Insomma, è ormai un idolo.

News Milan, Piatek all’Adidas Store

Non c’era carica migliore in vista del derby contro l’Inter, il primo per Piatek in maglia Milan. Ma lui in tema stracittadine ha già una discreta esperienza. In Polonia sì e in Italia, con Genoa-Sampdoria del girone d’andata, in cui ha ovviamente segnato (su rigore, nel finale). Adesso il primo derby della Madonnina, il più importante della sua carriera. L’obiettivo è di lasciare ancora il segno, così come ha fatto in quasi tutte le partite giocate con la maglia rossonera. Ma in una partita come quella di domenica non importa chi farà gol: la cosa più importante di tutte è portare a casa la vittoria. Una vittoria che potrebbe avvicinare ancora di più il Milan al ritorno in Champions League. A proposito del derby: come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, Gennaro Gattuso avrà a disposizione per la partita praticamente tutta la rosa, a parte Giacomo Bonaventura. Ieri infatti a Milanello si è allenato tutto il gruppo senza problemi. Per forza di cose il tecnico rossonero sarà costretto a mandare qualcuno in tribuna. Stavolta, però, per scelta tecnica e non per infortunio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Milan, Brahimi occasione low cost. Suso può salutare

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it