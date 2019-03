NEWS MILAN – Fatih Terim ha avuto Gennaro Gattuso come suo giocatore quando sedette sulla panchina rossonera nel 2001. Adesso i due sono colleghi, dato che Rino è diventato allenatore dopo il proprio ritiro.

Oggi il 65enne turco è tecnico del Galatasaray e, interpellato da Sky Sport, ha speso buone parole per Gattuso: “Lo seguo, mi piace molto. Sono stato a Milanello e ho parlato con Rino. Lui sta andando bene, anche se non ha una grande esperienza ancora. Ogni giorno è un vantaggio in questo senso e penso che possa essere un buon allenatore in futuro. Il Milan e Milano hanno lasciato un bel ricordo dentro di me”.

Terim ha avuto un’esperienza non duratura a Milanello. Nel novembre 2001 fu esonerato e sostituito da Carlo Ancelotti, colui che al Milan aprì poi un ciclo vincente fatto di successi nazionali e internazionali. Prima di sedersi sulla panchina rossonera, aveva già allenato la Fiorentina per una stagione in Italia. La sua carriera rimane legata soprattutto al Galatasaray, dove ha giocato quando era calciatore e che ha allenato in quattro diverse avventure. E’ stato anche commissario tecnico della Turchia tre volte. Ha trionfato sette volte nel campionato turco, vincendo anche due Coppe di Turchia e quattro Supercoppe di Turchia. Nella stagione 1999-2000 conquistò anche la Coppa UEFA.

Redazione MilanLive.it

