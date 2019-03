CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime sessioni di mercato si è instaurato un legame molto forte sull’asse Milano-Bergamo, due città tra l’altro molto vicine anche geograficamente.

Il Milan ha spesso attinto dalla folta e ricca bottega dell’Atalanta, squadra che nelle scorse stagioni, come in quella attuale d’altronde, si è meritata la palma di vera e propria rivelazione del campionato. I rossoneri hanno speso diversi milioni di euro per arricchire la propria rosa con talenti che avevano fatto molto bene dalle parti dello stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Calciomercato Milan, piace anche Gosens dell’Atalanta

Giocatori come Franck Kessié, Andrea Conti e Mattia Caldara, tutti pezzi importanti dell’attuale rosa del Milan, sono arrivati dall’Atalanta o per lo meno sono stati notati dal club rossonero dopo gli exploit in territorio bergamasco. Segno che i rapporti tra le due società appaiono ottimali e molto promettenti, anche perché la stessa Atalanta ha ingaggiato negli ultimi anni dalla squadra rossonera alcuni elementi come i giovani Vido e Petagna o il veterano Paletta.

Secondo Calciomercato.it si prospetta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato anche un nuovo assalto milanista per un talento orobico che sta sorprendendo tutti: si tratta di Robin Gosens, esterno difensivo sinistro tedesco di origine olandese che in realtà è da un paio di anni un calciatore dell’Atalanta. Il classe ’94 è arrivato dall’Heracles quasi sconosciuto, imponendosi di recente come titolare togliendo il posto nel 3-4-3 di partenza a elementi come Spinazzola prima e Castagne poi.

Un esterno abile a giocare sia da terzino, ruolo nel quale è praticamente nato calcisticamente, sia in posizione più avanzata come testimoniano le recenti reti in campionato contro Fiorentina e Sampdoria. La concorrenza non manca per Gosens: anche Inter, Napoli e Hoffenheim hanno sondato di recente il terreno, ma il Milan vanta un discorso aperto con l’Atalanta non da sottovalutare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

