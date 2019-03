MILAN NEWS – Forse è uno degli ultimi tasselli che gli mancano per entrare di diritto nel cuore dei tifosi del Milan anche come allenatore e guida tecnica.

Gennaro Gattuso domenica va a caccia di un risultato che arricchirebbe il suo profilo da mister rossonero al 100%, ovvero la vittoria nel derby di campionato contro l’Inter. In realtà Gattuso una stracittadina ufficiale l’ha già vinta, quella dei quarti di finale di Coppa Italia nel periodo natalizio 2017, quando un gol di Patrick Cutrone ai tempi supplementari decretò il passaggio del turno del Milan.

Gattuso però in Serie A non ha ancora trovato il sigillo vincente nei confronti dei rivali storici interisti: il tecnico calabrese ha vissuto da allenatore due derby di campionato, lo 0-0 dello scorso anno nel girone di ritorno e quello perso per 1-0 all’ultimo respiro (rete di Icardi al 95′) nel match d’andata della stagione corrente. Sfide forse preparate con troppo timore reverenziale, ma in questo caso il suo Milan viaggia a ritmi altissimi e per la prima volta dopo anni sembra essere avvantaggiato sulla carta.

Come riporta Sportmediaset il suo Milan inoltre non ha mai segnato un gol nei tempi regolamentari durante i derby guidati da Gattuso, compreso quello vincente di coppa. Servirà un’inversione di tendenza, magari osservando anche i precedenti di calciatore dell’ex mediano che ha battuto i rivali in 15 occasioni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

