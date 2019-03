NEWS MILAN – Uno degli insostituibili del Milan è sicuramente Davide Calabria. Il terzino destro è uno degli uomini di fiducia di Gennaro Gattuso, tecnico che ha sicuramente valorizzato le qualità dell’ex Primavera.

In un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sportmediaset’, Calabria ha parlato così del momento positivo, suo ma anche della squadra: “Il Milan è in un momento positivo, arriviamo a questo derby carichi e siamo fiduciosi. Abbiamo commesso tanti errori all’inizio, però siamo andati avanti e abbiamo migliorato le nostre lacune. Ora abbiamo la possibilità di dare un segnale importante. È tanto che non diamo un segnale di svolta, il derby può essere un grande passo in avanti per noi”

Se è la sua stagione della consacrazione: “Possiamo dire che sia così. È il periodo migliore da quando sono al Milan sia per me che per la squadra”. Intanto domenica si gioca il derby, una partita fondamentale per la qualificazione in Champions League: “Dare il colpo di grazia all’Inter sarebbe una cosa importante per noi e per il nostro obiettivo. L’Inter è davanti a noi come struttura di squadra, perché hanno giocato già la Champions quest’anno. Noi dobbiamo arrivarci quest’anno, non molleremo fino alla fine. Questa partita è il nostro punto di partenza. Andare a più quattro su di loro sarebbe fondamentale, darebbe energia a noi e il colpo di grazia a loro”

Redazione MilanLive.it

