NEWS MILAN – Certe cose sono eterne, come il legate indissolubile tra il Milan e la dinastia Maldini. E dopo i leggendari Cesare e Paolo, sembrerebbe esserci un altro gioiellino pronto a legare il suo nome al Diavolo: Daniel, secondogenito dell’attuale dirigente rossonero.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La cosa curiosa – sottolinea La Gazzetta dello Sport – è che in una famiglia di gloriosi difensori, la nuova stella è in realtà un fantasista. Perché il classe 2001, trapiantato a Milanello sin dalla tenerissima età, è infatti una seconda punta o un trequartista che indossa con merito l’autorevole maglia numero 10. Così il talento milanista, reduce da una grande stagione, è stata la piacevole novità del Ct dell’Under 18 Daniele Franceschini per la gara amichevole contro l’Olanda del prossimo 22 marzo. Una convocazione meritata, perché Daniel Maldini ha già segnato 9 gol di cui 7 in campionato e 2 nel Torneo di Viareggio.

I numeri dei predecessori sono però da Olimpo assoluto: 12 stagioni rossonere, 412 partite e 3 gol per il nonno Cesare, 31 stagioni, 902 partite e 33 reti segnate per il papà Paolo. Mentre loro hanno vinto tutto, compreso in nazionale, per ora Daniel si accontenta di uno scudetto under 16. Servirà il salto di qualità prossimamente, ma con estrema cautela: non è ancora maggiorenne e ha un cognome pesantissimo. Dovrà crescere senza pressioni, lontano dal peso asfissiante dei paragoni. La convocazione – sottolinea però la rosea – è arrivata come premio alla stagione. Maldini jr, da destro naturale, ha segnato in tutti modi: anche col mancino e su punizione. Tipo quella realizzata contro il Palermo che aveva fatto il giro dei social. E ieri ha fatto lo stesso nella vittoria per 3-2 sullo Spezia: prima un calcio piazzato, poi un gol di testa. Segni da predestinato.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it