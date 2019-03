NEWS MILAN – Tiemoué Bakayoko è protagonista di una stagione di rilancio con la maglia rossonera, dopo l’annata difficile al Chelsea. Anche a Milano inizialmente ha faticato, ma poi ha trovato continuità di impiego e di rendimento. E’ divenuto un pilastro della squadra di Gennaro Gattuso.

Le sue prestazioni non sono state apprezzate solamente in casa Milan. Anche Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha avuto modo di seguire i progressi del giocatore in questi mesi. Nonostante l’evidente salto di qualità di questi mesi, l’ex Monaco non è stato però inserito nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale transalpina.

Deschamps in conferenza stampa ha avuto modo di spiegare le ragioni della scelta, sia per quanto riguarda Bakayoko che Steven Nzonzi della Roma: «Avrebbe potuto essere nell’elenco, come già capitato altre volte. La competizione è feroce in quel ruolo. Nzonzi ha mostrato grandi qualità, con la Roma sta facendo bene. Ultimamente c’è un periodo particolare, visto che ha anche cambiato allenatore. La situazione può ancora cambiare, non posso chiamare tutti. Bakayoko fa già parte del gruppo. Lo seguiamo. Il suo inizio di stagione è stato difficile, sta migliorando e lo seguo anche adesso non è con noi».

Il CT della Francia osserva le prestazioni del centrocampista in prestito dal Chelsea al Milan. Ha notato i suoi progressi, però per ora gli ha preferito altri connazionali a centrocampo. La concorrenza è molta e Tiemoué non può far altro che cercare di migliorare e mettersi in mostra. Domenica c’è il derby contro l’Inter ed è un palcoscenico adatto per mettere in campo una grande prestazione.

