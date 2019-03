NEWS MILAN – Siamo alla vigilia di uno dei derby più importanti degli ultimi anni. Milan-Inter di domani è una sfida fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. In palio c’è il terzo e il quarto posto in classifica.

Oggi Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti hanno parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Il tecnico rossonero ha avvisato i suoi: loro sono in difficoltà, ma bisogna portargli rispetto perché sono una grande squadra. Il suo collega ha spronato i suoi, dopo la brutta sconfitta in Europa League contro l’Eintracht, e ha fatto la conta degli infortuni. Poco fa è stata resa nota la lista dei convocati per domani: oltre a Mauro Icardi e Radja Nainggolan – due assenze annunciate -, sono out anche Miranda e Joao Mario, entrambi infortunati.

Sono a disposizione invece Marcelo Brozovic e Balde Keita, convocati anche per la sfida di giovedì in Europa League. I due però non dovrebbero partire dal primo minuto, visto che non sono ancora al meglio. Insomma, una situazione difficile in casa nerazzurra. Situazione che il Milan conosce molto meglio, perché ne ha vissuta una ancor più difficile qualche mese fa. Occhio però, perché è proprio nei momenti difficili che si tira fuori il meglio. E poi il derby è una partita a sé: non ci sono favoriti.



Redazione MilanLive.it

