MILAN NEWS – Grande attesa per Milan-Inter di domani sera, posticipo della 28.a giornata di campionato e sfida più sentita della stagione.

Oggi Gennaro Gattuso ha dato le linee guida, anche nella conferenza stampa di rito a Milanello, per come il suo Milan dovrà affrontare il match. Zero sottovalutazioni nei confronti dell’avversario, nonostante è noto come l’Inter stia attraversando un momento altalenante e poco brillante, testimoniato anche dall’esclusione dall’Europa League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il tecnico rossonero ha anche punzecchiato Mauro Icardi, capitano dell’Inter che nelle ultime settimane si è in qualche modo tirato fuori dalla squadra titolare anche per via di alcune caotiche polemiche derivanti dal suo destino professionale.

Interpellato proprio sull’atteggiamento del numero 9 nerazzurro, Gattuso non ha nascosto un certo disappunto critico: “Posso dire solo una cosa: per come vedo il calcio io anche il calciatore più forte al mondo deve avere rispetto dello spogliatoio. Quando non vedo rispetto divento cattivo io stesso nei confronti dei calciatori, le squadre si costruiscono molto di più nello spogliatoio che non in campo. E’ un luogo sacro da rispettare, inoltre mi piace quando ci diciamo le robe in faccia, lo dico anche ai miei calciatori. Meglio scontrarci, stare 2-3 giorni senza parlare e poi cancellare il rancore”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it