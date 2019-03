MILAN NEWS – Il momento in casa Inter è delicatissimo: risultati poco brillanti in campionato, l’uscita di scena dall’Europa League e il caso che sta facendo parlare di sé da tanti giorni.

I nerazzurri devono capire quale sarà il destino di Mauro Icardi, capitano e bomber dell’Inter che però non gioca ormai da molte settimane, ufficialmente per un problema al ginocchio ma più realisticamente per un caos interno creato da atteggiamenti non considerati corretti di Icardi e le richieste esose di rinnovo presentate dalla moglie-agente Wanda Nara.

Ma oggi, all’improvviso ed inaspettatamente, è arrivato un segnale da parte di Icardi che ha utilizzato il suo profilo Instagram per riapparire e far parlare di sé: l’attaccante ha pubblicato una foto di una sua esultanza con la maglia dell’Inter e la fascia da capitano, che può essere interpretato sia come uno sprono ai propri compagni in vista del derby, sia come un messaggio di ritorno imminente.

Chissà se tale pubblicazioni potrà coincidere con un suo ritorno in campo domani contro il Milan, una notizia che sarebbe eccellente per i tifosi nerazzurri, meno per quelli rossoneri che sono stati già più volte puniti negli ultimi anni dalla qualità offensiva di Icardi. Ogni dubbio verrà dissipato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di oggi del pre-derby.

Visualizza questo post su Instagram ⚫️ #MI9 ⚫️ Un post condiviso da Mauro Icardi – MI9 (@mauroicardi) in data: Mar 16, 2019 at 4:19 PDT

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

