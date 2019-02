Colpo di scena in casa Inter. In questi minuti il club nerazzurro ha annunciato su Twitter che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic. La fascia è stata tolta a Mauro Icardi, che l’aveva indossata in queste stagioni.

Non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale sulle ragioni della decisione. Probabilmente nelle prossime ore la società farà conoscere i motivi della clamorosa scelta effettuata. Sicuramente i rapporti tra l’Inter e Icardi non sono dei migliori in questo periodo. Colpa anche di certe dichiarazioni fuori luogo di Wanda Nara, moglie del bomber argentino e anche sua agente. In più occasioni ha rilasciato affermazioni che hanno fatto arrabbiare sia i tifosi nerazzurri che la dirigenza.

In ballo c’è un rinnovo di contratto che ancora non arriva. Non vi è accordo tra le parti sulle cifre. Wanda Nara spinge per avere un ingaggio superiore a quello offerto dall’Inter, che però non vuole spingersi oltre determinate cifre. La volontà comune di proseguire il “matrimonio” ci sarebbe, ma l’intesa finora non è arrivata. E la decisione del club di togliere la fascia da capitano a Icardi è un segnale evidente di rottura.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it